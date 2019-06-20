Pin-up casino — популярный игровой клуб. Команда проекта располагается в Украине. Официальный сайт Пин ап казино принимает игроков из Казахстана, Азербайджана, Украины, Беларуси, России и множества других стран. Сайт является представителем сегмента премиального азартного отдыха. База клиентов клуба растет очень быстро. За 2023 год к казино присоединилось более одного миллиона игроков со всего мира. Играть онлайн можно на деньги и бесплатно

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Официальный сайт Pin-up Casino

Современный игрок казино больше не ведется на лохотроны. Ему нужен надежный, проверенный временем продукт, которому он может доверять свои деньги и свой досуг. Официальный сайт казино Пин ап Казахстан предлагает отлично провести время, воспользоваться выгодными бонусными предложениями, играть онлайн в лицензионные слоты и другие игры.

Среди явных достоинств нашего сайта можно выделить следующие моменты:

Быстрый вывод денег;

У нас нет проблем с совершением депозита;

Удобное мобильное приложения для всех платформ;

Развитая бонусная система и программа лояльности;

Служба поддержки, которая реально заинтересована помочь клиенту.

Pin-up casino — международный проект!

Компания, владеющая брендом Pin-up casino, базируется в Украине. Международная лицензия на проведения азартных игр получена в оффшорной юрисдикции. Контролирующим ведомством является Curacao eGaming. Это значит, что казино полностью соответствует правилам, иначе лицензию бы не выдали. Так, Кюрасао строго регламентирует скорость выплат игрокам, устанавливает четкие требования для верификация и обязует казино использовать игры только от сертифицированных разработчиков.

Регистрация

Чтобы играть на деньги, необходимо создать профиль игрока. Регистрация в казино Пин ап производится в несколько этапов. Основная причина обязательности регистрации для игры на деньги состоит в том, что при игре без авторизации невозможно отслеживать активность игрока, принимать депозиты и выводить средства.

Этапы регистрации в Пин ап казино

Процесс не занимает много времени. Это не рекламный трюк — это реальность. Итак, что нужно для создания аккаунта игрока?

Войти на официальный сайт казино; Кликнуть по соответствующей кнопке «Создать аккаунт»; Заполнить анекету (имя, пол, возраст, номер телефона); Согласиться с правилами; Готово!

Если выбираете по почте, то рекомендуется использовать почтовый ящик от Яндекса или Google. Mail.ru в данном случае менее предпочтителен, так как он часто теряет письма или до него не доходят из-за не всегда корректной работы спам-фильтров.

После этого нужно либо ввести проверочный код из смс или перейти по ссылке из письма. Все просто. Далее мы заполняем данные о себе (см. выше). Теперь можно играть! Посмотрите доступные бонусные предложения, если вы ими пользуетесь, а затем пополняйте свой счет. Минимальная сумма для пополнения на данный момент всего 50 рублей (или её эквивалент в других валютах). Это самый низкий показатель для лицензионных казино. В среднем у лицензированных брендов наименьшая сумма для пополнения составляет 350 рублей, 300 KZT, 25 гривен или 3 AZN.. На данный момент казино активно принимает игроков из Украины, Азербайджана и Казахстана.

Рекомендуется рассчитывать вносимую сумму таким образом, чтобы её хватило на 100-200 спинов в выбранном слоте по выбранной ставке. Это диктуют основы грамотного распоряжения банкролом. Хотя это уже тема для другой статьи.

Как еще можно зарегистрироватсья?

Если вы думаете, что в проекте пинап регистрация возможно только с помощью электронной почты, то вы глубоко ошибаетесь. В действительности казино позволяет создать аккаунт с помощью нескольких способов. Выбирайте тот, который для вас будет наиболее удобен:

С помощью почты — это стандартный способ;

В 1 клик (per click) — весьма новый способ, но крайне удобный.

Когда нужна верификация?

У многих новичков возникает вопрос, когда нужно делать верификацию? Сразу после регистрации или её можно сделать потом? Верификация представляет собой подтверждение личности пользователя. Не стоит переживать об этом сразу. Просто начните играть. При выводе средств у вас могут запросить подтверждение возраста, платежного метода и иногла личности. Но это происходит при попытке вывода крупных сумм денег.

Рабочее зеркало

Зеркало Пин ап казино главным образом интересует игроков из России и Украины. Потому как официальный сайт Пин ап заблокирован, игрокам приходится искать альтернативные методы входа на портал. Зеркало — это наиболее удобный способ. Вам не нужно подключать и оплачивать VPN, достаточно просто найти акутальный адрес. В настоящее время это pinup-casino.pro.

Как пополнить баланс в казино с карты?

Для пополнения счёта с карты работает как минимум два постоянных платежных шлюза. Выберите подходящий вам (Visa или Mastercard), введите данные банковской карты, и деньги уже у вас на счёте! В последнее время в Украине и России появились проблемы с депозитами в нелегальные казино. Чтобы обслуживать интересы игроков, Pin-up приходится взимать дополнительные комиссии с пополнения. Однако это вовсе не существенные суммы. Таким образом, с вас будет взята небольшая комиссия (1-2%).

Как пополнить баланс с Qiwi, Webmoney, Bitcoin?

Перейдите в раздел «Касса». Выберите удобный способ ввода денег на сайт. Если для вас это «Qiwi-кошелек», то придется зарегистрироваться на одном из сервисов-прокладок. К примеру, сейчас работают сервисы Monetix и Piastrix.

Бонус

После создания профиля игрока и пополнения баланса, вы уже можете начинать играть. Но не забывайте, что вы можете получить стартовый бонус. Он причитается всем новым пользователям сайта Пин ап кз.

Бонус составляет 250 бесплатных вращений, которые выдаются в течение нескольких дней, а также удвоение депозита. Подробнее об этом читайте в разделе «Бонусы«.